Jean-Pierre Fabre veut rendre le port du masque obligatoire

Le maire de la commune de Golfe 4, Jean-Pierre Fabre (ANC, opposition) a lancé une campagne de distribution de masques et de dispositifs de lavage de mains dans les lieux publics.

‘Je souhaite que le gouvernement fasse du port de masque une obligation. On ne veut plus voir certains en porter et d'autres pas. C’est la seule façon d’être efficace dans la lutte contre le virus', a-t-il déclaré.

Le préfet du Golfe, Komlan Agbotsè, s’est félicité des actions menées par la commune pour combattre la pandémie.