L’ANC (opposition) a décidé de participer au dialogue initié par le gouvernement pour préparer les élections régionales. Un choix critiqué par certains leaders de l’opposition.

Mais le parti dirigé par Jean-Pierre Fabre assume.

‘Le pouvoir compte organiser les élections régionales. Avec ou sans nous, il les organisera comme il l’a fait avec les législatives avec ou sans nous Nous allons à ce dialogue pour dire que nous voulons, un cadre électoral sain et donc on ne peut pas nous dire que nous sommes partis partager le gâteau’, a déclaré mardi Isabelle Améganvi, vice-présidente de la formation, au micro de Victoire FM.

Pour faire avancer les choses au Togo, le seul moyen est de s’engager sur la voie du dialogue, a souligné Mme Améganvi,

‘Nous nous battons pour la démocratie et l’Etat de droit. Les moyens et les méthodes avec lesquels nous le faisons n’ont pas varié. L’ANC est et reste l’ANC’, a—telle martelé.