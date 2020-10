L'avenir nous appartient

Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a prononcé vendredi sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

Cet exercice, qui est une tradition républicaine, lui permet d’exposer les grandes orientations de son programme de gouvernement, les principales réformes et mesures qu'elle veut mettre en place.

Cette procédure permet de solliciter la confiance de l'Assemblée nationale à l’issue de la déclaration. 85 élus ont accordé leur soutien sur 91.

Mme Tomégah-Dogbé a donc précisé les grands axes de son action, selon la feuille de route reçue du président Faure Gnassingbé.

Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, consolider la paix, dynamiser le tissu économique et la création d'emplois, moderniser le Togo et renforcer ses structures, offrir à la population une santé de qualité et une couverture sociale, relancer l’agriculture …

La cheffe du gouvernement veut placer le digital au coeur de son action. Elle veut une justice meilleure au service des citoyens et créer les conditions permettant un véritable essor industriel.