L’opposition se présente en rang dispersé aux élections municipales du 30 juin. L’alliance constituée en 2018 a volé en éclats.

On trouve d’un côté l’ANC, ex leader de l’opposition parlementaire, deux coalitions concurrentes et des formations indépendantes.

La coalition C7 promet de mener un combat constructif.

‘Nous ne ferons pas campagne contre l'ANC ou contre le CAR ou contre quelque autre parti de l’opposition. Nous ferons en sorte que sur le terrain, les Togolais sachent que nous à la coalition, nous voulons continuer à incarner l’union de l’opposition', a déclaré mercredi Antoine Folly au micro de Zéphyr FM.

Une déclaration très généreuse, mais qui cache mal les réalités. Chaque parti entend remporter le maximum de sièges dans les communes et l’incarnation de l’union de l’opposition évoquée par M. Folly n’est qu’un élément de langage.