La faute à la Cédéao

Le principal responsable de l’échec de la coalition de l’opposition est la Cédéao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest’. C’est ce qu’a affirmé mercredi Nathaniel Olympio, l’un des membres de ce groupement d’opposants, au micro d'une radio privée.

‘Nous avons laissé la Cedeao prendre la direction de notre lutte et on se rend compte que tout cela n’a été qu’un dialogue de dupe. On aurait mieux fait de ne même pas s’engager dans ce dialogue’, a déclaré M. Olympio.

Pour ce responsable de la C14, l’organisation ouest-africaine n’a fait qu’empirer les choses.