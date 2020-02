La fête à la présidence

Faure Gnassingbé salue la foule des militants et sympathisants

Plusieurs milliers de supporters de Faure Gnassingbé se sont retrouvés lundi à la présidence pour fêter la victoire de leur champion.

Le vainqueur de la présidentielle du 22 février les a remercié pour leur soutien et s’est engagé à poursuivre les efforts pour assurer le développement du pays et pour offrir à la population de meilleures conditions de vie et de travail.

Le président sortant a pris un bain de foule, manifestement heureux d’être parmi une foule joyeuse agitant des drapeaux togolais et du parti UNIR.

M. Gnassingbé a obtenu un score particulièrement élevé, plus de 72% des voix. De quoi lui donner une légitimité forte pour débuter son 4e mandat.