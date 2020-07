La grande déception

‘Les opposants ont déçu la population. En 30 ans de combat démocratique, nous ne sommes parvenus aux résultats escomptés’, a déclaré mercredi Jean Kissi au micro d’une radio privée.

Pour le secrétaire général du Comité d'action pour le renouveau (CAR, opposition), la stratégie pour parvenir à l’alternance n’a manifestement pas été la bonne.

Et la stratégie n’est pas seule en cause. La désunion entre leaders et l’opposition et les ‘coups bas’ ont eu un effet négatif.

Face à ce constat, Jean Kissi a décidé de prendre du recul.