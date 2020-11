La route avance

La Premier Ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, s’est rendue mercredi sur le site des travaux de la Nationale 34 (Lomé-Vogan-Anfoin).

Un chantier important par son coût, 31 milliards, et par l’ampleur du projet de 61 km réalisé par l’entreprise chinoise de TP, CRBC.

'Grâce à l'engagement de tous et au leadership du chef de l'État, les travaux évoluent bien. Des instructions ont été données aux ministres pour que les déplacements de réseaux soient accélérés et achevés rapidement. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler les regrets aux populations des localités, mais surtout les remercier pour leur patience et leur collaboration', a déclaré la chef du gouvernement.

Le chantier a en effet pris beaucoup de retard que la CRBC attribue à des ‘contraintes techniques’.

Le financement est assuré par l’Etat.