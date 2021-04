Le Haut Conseil pour l’emploi des jeunes a été officiellement lancé mardi par le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé.

Cette structure est destinée à amplifier la mobilisation de tous pour l’emploi et contre le chômage.

‘C’est une traduction de la volonté et la détermination du Togo sous le leadership du Chef de l’Etat, d’imprimer un nouvel élan à sa stratégie de promotion de l’emploi des jeunes’, a déclaré la cheffe du gouvernement.

‘La question de l'emploi des jeunes est une question impérieuse pour un pays comme le Togo. Et le gouvernement a déclaré la guerre au chômage et au sous-emploi depuis plusieurs années à travers différents mécanismes’, a indiqué pour sa part Myriam Dossou-d’Almeida, la ministre du Développement à la base, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes.

Cette initiative est menée en partenariat avec les partenaires techniques et financiers.

Le Haut conseil est l’organe central de la Coalition nationale pour l’emploi des jeunes créé en août 2016. Il a pour mission de veiller au respect des orientations générales de l’Etat en matière d’emploi des jeunes ; d’apprécier les stratégies proposées par le secrétariat permanent de la Coalition ; d’étudier et proposer des orientations nécessaires et des cibles nouvelles en vue d’assurer une meilleure efficacité.