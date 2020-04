'Le match est terminé'

L’Union des forces de changement (UFC, opposition) a invité Agbéyomé Kodjo à tourner la page de la présidentielle.

‘Les élections sont terminées, le match est fini, on ne reviendra pas rejouer. On a participé aux élections parce qu'on a confiance aux règles du jeu. Dès lors que la fin de partie est sifflée, même si vous estimez avoir gagné, il faut du fair-play et respecter les règlement', a déclaré jeudi sur Victoire FM, Sénanu Alipui, président du groupe parlementaire UFC.

Pour le député, les choses sont claires : si on n’a pas confiance dans le système électoral, alors, il ne faut pas se présenter.

M. Kodjo, à la tête du MPDD, conteste les résultats de la présidentielle qu’il affirme avoir gagné.

Il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de remettre en cause les résultats du scrutin.

Le président Faure Gnassingbé prêtera serment dimanche pour un 4e mandat.