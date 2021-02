Le métier d'élu local s'apprend

Le ministère délégué à l’Aménagement du territoire va mettre à la disposition des municipalités un guide d’élaboration des plans de développement communaux (PDC).

Ce guide permettra aux maires et aux élus locaux d’élaborer un budget de manière plus cohérente et plus réaliste.

La politique de décentralisation est très récente au Togo. Les nouveaux élus ont peu ou pas d’expérience de la gestion municipale.

Recevoir une dotation de l’Etat, lever des taxes municipales ne s’improvise pas au risque de plonger les communes dans une situation inextricable.