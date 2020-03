Les Eglises n’ont pas à s’occuper du temporel

La Conférence épiscopale du Togo estime que l’élection présidentielle ne s’est pas déroulée dans la transparence.

Certes, les évêques reconnaissent que le scrutin s’est tenu dans le calme, mais ils critiquent en même temps ‘le manque de transparence et d’équité’.

On ignore sur quels éléments concrets se fondent les religieux.

Ce n’est pas la première fois que la Conférence épiscopale s’invite dans le débat politique.

Les Eglises ont-elles à intervenir dans le domaine politique ? A cette question, on peut donner et on a donné trois réponses différentes. La première juge normal et souhaitable que les Eglises s'expriment sur les problèmes de l'heure, qu'elles donnent des avis sur les orientations et décisions à prendre.

La deuxième estime que par principe, elles doivent s'en abstenir. Elles ont une tâche et une vocation spirituelles ; elles ne doivent pas s'occuper du temporel.

Une troisième option déclare que normalement, la plupart du temps, les Eglises doivent rester politiquement neutres, mais que dans certains cas exceptionnels, dans des situations totalement inadmissibles, comme, par exemple, l'extermination des juifs par les nazis dans les camps de la mort, elles doivent sortir de leur réserve et se manifester.

Evidemment, au Togo, le scénario n’a rien de comparable.