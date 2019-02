Les absents ont-ils toujours tort ?

Tchikpi Atchadam (G) et Yawovi Agboyibo

On ignore ce que les opposants réunis au sein de la coalition ont pu se dire lors de deux jours de ‘conclave’ organisés mercredi et jeudi.

‘Ces journées de réflexion ont permis de dresser le bilan des 18 mois de vie commune et de redéfinir les perspectives de lutte pour l’alternance au Togo au plus tard en 2020’, indique le communiqué. On est bien avancé.

Deux des poids lourds de cette coalition n’ont pas participé aux échanges. Il s’agit du PNP de Tchikpi Atchadam et du CAR de Yawovi Agboyibo.

Selon les participants, ‘les conclusions de ces travaux seront partagées avec les partenaires de la coalition et portées à la connaissance des populations togolaises’.

Les dirigeants de ce regroupement de partis ne sont pas à l’aise pour communiquer. Depuis la décision de boycotter les élections législatives de décembre dernier, les dissensions sont de plus en plus profondes quant à la suite à donner au combat politique.