Les communes sont de plus plus autonomes

Le Togo s’achemine à son rythme vers la décentralisation. Les élections locales prévues en 2018 ont été repoussées. Elles seront l’aboutissement d’une politique d’indépendance des communes dont le pays a besoin.

L’Union des communes du Togo (UCT) est très active. Avec le soutien de l’Union européenne et de la France, elle aide à la formalisation d’une stratégie d’autonomie en faveur des villes et des régions. La démocratie locale passe, notamment, par la formation des personnels sur le terrain et la maîtrise des budgets participatifs.

Les différentes actions menées par l’UCT sont résumées dans ‘La Lettre Communale’, sa publication mensuelle dont le dernier numéro vient de paraître.