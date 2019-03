Les parlementaires togolais à Bucarest

Une délégation parlementaire togolaise participe du 13 au 20 mars à Bucarest (Roumanie) à la 37e session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.

Elle comprend notamment Mey Gnassingbé, et trois vice-présidents de l'Assemblée, André Johnson, Pacôme Adjourouvi et Ibrahima Memounatou.

La réunion a prévu d’aborder les questions d’actualité comme les migrations, le climat, l’Etat de droit et l’impact du Brexit sur les économies des pays membres.

Cette session se tient à un moment crucial. L’Union européenne et les pays Afrique-Caraïbes- Pacifique sont en négociations pour parvenir à un nouvel accord commercial d’ici 2020 au plus tard.

Les pourparlers ont débuté en septembre dernier. Le Togo dirige les débats au nom du groupe des ACP.

Il est crucial que le partenariat ACP-UE ait un volet parlementaire qui permette un contrôle de la dimension gouvernementale et exécutive', explique Louis Michel, le co-président de l’Assemblée parlementaire paritaire.

Les parlementaires des 78 pays ACP et 78 membres du Parlement européen se réunissent deux fois par an dans l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, une fois dans le pays UE qui détient la présidence du Conseil UE et une fois dans un pays choisi par les ACP.