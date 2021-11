La Fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) a annoncé vouloir renforcer sa coopération avec le Togo, a indiqué vendredi sa représentante à Lomé, Stefanie Brinkel.

Liberté, justice et solidarité sont les principes fondamentaux qui guident le travail de la KAS.

Cette fondation politique est proche de l’Union chrétienne-démocrate (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU).

En tant que cofondateur de la CDU et premier chancelier fédéral allemand, Konrad Adenauer (1876-1967) a uni les traditions chrétiennes-sociales, conservatrices et libérales. Son nom est associé à la reconstruction démocratique de l’Allemagne, à l’ancrage du pays, en matière de politique étrangère, dans une communauté de valeurs transatlantique, ainsi qu’à la vision d’une entente européenne et à l’orientation vers l’économie sociale de marché. Veiller à la préservation de cet héritage spirituel reste à la fois une mission et un engagement.

La Fondation dispose d’une représentation à Lomé.

L’objectif principal de ce bureau est de contribuer à l’intensification du dialogue politique entre le Togo et l’Allemagne et d’encourager l’approfondissement du processus de développement.

Stefanie Brinkel est directrice du programme régional du dialogue politique en Afrique de l'Ouest.