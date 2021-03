Lutte contre la pauvreté : Pékin propose son aide

Chao Weidong, l'ambassadeur de Chine au Togo, a indiqué mercredi qu’une conférence virtuelle sur le thème de la lutte contre la pauvreté aura lieu prochainement entre députés togolais et ceux de l’Assemblée populaire de Chine.

"Je suis très honoré que la partie togolaise soit partante pour cette conférence’, a déclaré le diplomate lors d’une rencontre avec la présidente de l’Assemblée, Chantal Yawa Tsègan.

Ces initiatives font partie de l’arsenal de Beijing pour renforcer ses relations politiques avec les pays africains.

Au moment ou le régime chinois fait face à une hostilité de plus en plus grande des Etats-Unis, de l’Union européenne et d’autres pays, il a besoin de l’adhésion de l’Afrique.