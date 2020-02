Faure Gnassingbé était vendredi à Akoumapé, puis à Agbelouvé (20km de Tsévié). Le candidat UNIR multiplie les meetings à travers le pays. Après le Nord et les Plateaux, cap sur la région Maritime.

Il a été accueilli par le ministre du Commerce, Kodjo Adedze, également vice-président du parti pour cette région.

’N'est pas président qui veut. C'est un attribut divin. Il y a une histoire qui vous lie à Zio. La population vous aime autant que vous l’aimez’, a lancé M. Adedze.

Le président sortant a promis aux habitants de faire plus pour le développement, de renforcer les équipements publics, les écoles et les hôpitaux. Dans ce cadre, il a annoncé la gratuité de la césarienne et une prise en charge complète des femmes enceintes.

Il a salué le rôle des femmes de cette préfecture qui sont en première ligne dans l’agriculture et l’artisanat.

Faure Gnassingbé s’est également engagé à doter le Fonds national de la finance inclusive de davantage de moyens pour aider le plus grand nombre.