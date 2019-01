Parler de quoi ?

La coalition de l’opposition n'est pas hostile sur le principe à des discussions avec la Commission de la Cédéao, même si la priorité demeure l’organisation de manifestations pour aboutir à la ‘libération nationale’.

C’est ce qu’a indiqué en substance vendredi Pascal Adoko, de la CDPA, l’une des 13 formations appartenant à cette coalition.

La C13 rejette ‘le coup de force électoral du 20 décembre’ et réclame des réformes institutionnelles et constitutionnelle ‘qui doivent déboucher sur des élections libres et transparentes’.

Dans ces conditions, on se demande quelle pourrait être la teneur des débats entre les opposants et les responsables de l’organisation régionale qui a d’ailleurs avalisé les récentes législatives.