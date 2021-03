Parlons maintenant des régionales

L’élection présidentielle s’est déroulée il y a plus d’un an. Certains contestent toujours son déroulement et ses résultats.

Comment est-il possible de continuer à palabrer sur ce scrutin alors qu’il existe d’autres priorités et d’autres échéances électorales.

C’est ce que pense Innocent Kagbara, député et président du Parti démocratique panafricain (PDP, opposition).

‘Il est temps de clôturer le débat sur la présidentielle et de passer à autre chose comme l’organisation des élections régionales’, a-t-il déclaré mardi.

Afin de baliser la voie vers ce scrutin, il appuie l’initiative du gouvernement de rassembler dans un même cadre de réflexion et de proposition les acteurs politiques.

La concertation nationale des acteurs politiques (CNAP) regroupe des représentants de l’opposition et du pouvoir.

Le PDP dont le poids politique n’est pas majeur, avait été crée en 2005 par le père d’Innocent Kagbara qui a décidé de passer le relais à la jeune génération.