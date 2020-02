Pas de Tonton Macoute au Togo

Personne n’a envisagé d’éliminer physiquement Agbéyomé Kodjo et Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, archevêque émérite de Lomé.

En milieu de semaine, le candidat du MPDD à la présidentielle avait laissé entendre qu’un plan ourdi par le pouvoir était en préparation.

Réponse samedi du ministre de la Sécurité, Damaheme Yark. ‘Qui a intérêt à les éliminer ? S'ils n'ont pas de respect pour leur propre personne, qu’ils aient au moins du respect pour leur pays’, a-t-il déclaré.

L’Etat met à disposition des candidats et de toutes les personnalités des policiers et des gendarmes de la FOSEP chargés de protéger leur domicile et leurs déplacements pendant la campagne. Mais, selon le ministre, M. Kodjo et Mgr Kpodzro ne sont pas très coopératifs.

‘On a voulu mettre des éléments de sécurité à leur disposition, mais ils ont refusé', a précisé M. Yark.