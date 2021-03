Pas de mélange entre politique et santé

Certains responsables de l’opposition exigent l’arrêt immédiat de la campagne de vaccination depuis que des doutes sont apparus concernant le vaccin produit par AstraZeneca.

Certains pays européens ont suspendu les injections dans l’attente d’informations complémentaires, d’autres poursuivent assurant que le vaccin ne pose aucun problème particulier.

Le Togo a reçu 156.000 doses d’AstraZeneca.

‘Les critiques entendues ici ou là reposent sur une logique politique et non scientifique’, déplore le Dr Simon-Pierre Assane, directeur par intérim des programmes de santé publique au ministère de la Santé,

Et ce spécialiste de rappeler que les effets secondaires sérieux représentent 30 cas sur 5 millions d’injections.

Pas d’inquiétude à ce stade.

Naturellement, au Togo comme ailleurs dans le monde, le principe de pharmacovigilance reste une priorité.

Depuis l’apparition de l’épidémie il y a un an, les politiciens sont devenus des experts du virus et avec eux les médias et les réseaux sociaux.

Tout et n’importe quoi a été dit sur le Coronavirus et sur les vaccins. A cela s’ajoute les campagnes menées par les antivax et les complotistes