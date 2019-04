Après la désastreuse expérience de la coalition de l’opposition, Jean-Pierre Fabre, le leader de l’ANC, a décidé de reprendre l’offensive, en solo.

Première priorité, remobiliser des militants médusés.

Il en a rencontré certains jeudi à l’occasion d’une réunion avec les fédérations de de Lomé Commune, du Golfe et d’Agoényivé. L’exercice se poursuivra dans les prochaines semaines en région où le parti est bien implanté.

Jean-Pierre Fabre a rappelé sa détermination à poursuivre la lutte ‘jusqu’à l’alternance politique tant souhaitée par la population’ et invité ses soutiens ‘à se tenir prêt pour répondre massivement aux prochains appels pour de grandes mobilisations pour exiger les réformes et la transparence des élections'.

L’ANC devrait participer aux prochaines élections locales, prévues cette année, et surtout à la présidentielle de 2020.

Pour cette formation, un seul mot d’ordre : ‘Plus on est seul et plus on est fort’. Pas question d’intégrer une nouvelle coalition ou d’évoquer le projet de candidature unique de l’opposition. A moins que le candidat naturel soit justement Jean-Pierre Fabre.