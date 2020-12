Premières doses de vaccin dès que possible

Faure Gnassingbé a délivré jeudi 31 décembre ses vœux à la Nation. Dans son intervention de, le chef de l’Etat a tenté de redonner "espoir" aux Togolais.

‘L’année 2020 a été éprouvante à bien des égards, avec l’irruption de la maladie à covid19 et ses multiples conséquences aux plans sanitaire, économique et social. L’épreuve nous a permis de mesurer la pertinence des efforts consentis durant les années antérieures pour bâtir une économie résiliente et développer des mécanismes d’inclusion sociale’, a-t-il déclaré.

Il a rendu hommage au personnel de santé et aux partenaires du Togo qui ont permis une riposte au virus

Le président a donné des instructions pour que le togo dispose, dès que possible, des premières doses de vaccin qui seront destinées prioritairement aux personnes présentant des facteurs de comorbidité et au personnel soignant.

En ces temps difficiles, le chef de l’Etat a fait appel aux valeurs de fraternité et de solidarité pour permettre au pays de continuer sa marche en ne laissant personne de côté.

Cette crise inédite a le mérite d’avoir mis à jour la nécessité d’améliorer le système de santé.

‘Je reste convaincu que nous sortirons de cette situation pour relancer notre économie grâce au dynamisme de notre jeunesse, des femmes et de notre secteur privé’, a conclu Faure Gnassingbé.