Prochaine révision du fichier électoral

La Commission électorale (Céni) va procéder à la révision du fichier électorale dans la perspective du scrutin présidentiel de l’année prochaine.

Elle pourrait intervenir avant la fin du dernier trimestre.

Rien d’extraordinaire. Il faut mettre à jour les listes à chaque élection, retirer les personnes décédées ou ajouter des électeurs devenus majeurs.

Les Togolais se sont rendus à deux reprises aux urnes (et pour certains à trois reprises) depuis décembre 2018 et la tenue des législatives et des municipales.

La bataille pour la présidentielle n’est pas véritablement lancée, mais les partis de la majorité et de l’opposition commencent à affuter leurs armes.