Qualité et tarifs abordables

Quatre des cinq membres du comité de direction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ont prêté serment mardi.

‘Notre rôle est de veiller à ce que le cahier de charges soit respecté par les opérateurs télécoms. Des impératifs de qualité sont fixés, mais également de tarifs’, a expliqué Haringa Yaou Tcheyi, président du comité.

Cet organe a vu ses compétences renforcées par la loi sur les transactions électroniques (LTE).

La mission de l’ARCEP est de gérer et contrôler les opérateurs autorisés par l’Etat à établir et exploiter des réseaux et services ouverts au public.

La structure se charge aussi de la délivrance des autorisations pour les réseaux indépendants en matière de terminaux et d’installation.

L'ARCEP doit aussi gérer les ressources, notamment les fréquences radioélectriques, le plan de numérotation et le domaine internet national ‘tg’.

La protection des droits des consommateurs fait aussi partie de ses prérogatives.