Report de la session extraordinaire

La session extraordinaire consacrée à l’examen du projet de loi sur la sécurité intérieure, prévue jeudi et vendredi, a été reportée.

Aucune explication n’a été donnée

Le texte, adopté en mai dernier en conseil des ministres, prévoit de donner au pouvoir exécutif les instruments nécessaires pour faire face à des menaces sécuritaires nouvelles et durables, tout en assurant un équilibre proportionné entre la préservation des libertés publiques et individuelles et la sauvegarde de la sécurité publique et de l’ordre constitutionnel.

Le projet est au niveau de la commission des lois de l’Assemblée nationale depuis le début de la semaine.