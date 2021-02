Retour à l'enseignement

Ekoué Folly Gadah a pris ses distances vis à vis de l’UFC. Cet ancien conseiller de Gilchrist Olympio s’est livré dimanche au micro d’une radio privée locale.

Il souhaite prendre du champ par rapport à la politique et retourner à son métier d’enseignant tout en animant un Think Thank de réflexion baptisé ‘Mouvement Panafricain Alaga .

Son départ de l’UFC n’est pas une information capitale, ni pour le Togo, ni pour son ancien parti.

‘C’est un non-évènement’, avaient indiqué fin décembre les responsables de l’UFC.