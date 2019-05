Révision constitutionnelle : le oui mais de l'ADDI

La révision constitutionnelle opérée hier dans la soirée commence à susciter les réactions de l’opposition. Pour le moment plutôt modérée.

‘Les 5 ans deux fois et les deux tours ont toujours été notre préoccupation. Et donc maintenant que c'est acté, on peut dire que ceci est une avancée', a déclaré jeudi au micro d’une radio privée François Kampatibe, conseiller de l’ADDI, un parti membre de la coalition de l’opposition.

M. Kampatibe demande aux Togolais de tirer profit de ces évolutions pour faire avancer les choses.

Pas d’objection à ce que la limitation du mandat présidentiel ne soit pas rétroactif.

‘Nous n’avons jamais posé la question de la rétroactivité; avec la notion en aucun cas, c'est une question qui vient du pouvoir lui-même qui craignait pour une éventuelle candidature de son champion Faure Gnassingbé', a-t-il expliqué.

Mais il y a un bémol. ‘Cette révision ne répond en rien à la feuille de route de la Cédéao. On a concocté une forme de constitution boiteuse qui assurera une présidence à vie à M. Gnassingbé’, a estimé le responsable de l’ADDI.