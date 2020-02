'Rien n'a été fait dans le Nord'

Mohammad Tchassona Traoré, le candidat du Mouvement citoyen pour la démocratie (MCD, opposition), était en tournée jeudi à Dapaong (Nord).

‘Nous menons un combat pour l’équité, l’égalité, le partage des ressources afin d’attirer les investissements et créer plus d'emplois. Nos enfants ne doivent plus vivre ce que nous avons vécu. C’est tout notre combat’, a-t-il lancé.

Il a regretté la très grande misère dans laquelle se trouve le nord du Togo. Et de mentionner l’absence d’infrastructures routières, d’écoles et d’hôpitaux.

‘C’est un frein considérable au développement de cette région et à l’épanouissement de ses habitants, a-t-il souligné, et c’est bien la preuve que les promesses n’ont pas été tenues’.

M. Traoré tiendra son dernier meeting le 17 février à Sokodé.