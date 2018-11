Sacrés politiciens !

Après le départ volontaire du représentant de l’UFC, les 8 membres de la coalition de l’opposition désignés pour siéger à la Commission électorale iront finalement prêter serment devant les juges de la Cour constitutionnelle.

C’est ce qu’a indiqué dimanche Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, coordonnatrice de la C14, au micro de Pyramide FM.

Toute cette situation est assez cocasse.

D’abord, les opposants accusent la Cour d’être infondée au pouvoir, ensuite leurs délégués à la Céni siègeront au sein d’une instance qui prépare les législatives du 20 décembre dont ils ne veulent pas entendre parler. Ils exigent au passage une recomposition de cette Commission et exigent le reprise à zéro du recensement électoral.

De surcroît, on ignore si les partis de la coalition présenteront des candidats.

Last but not least, les opposants prévoient de manifester le 17 novembre pour s’opposer à la tenue du scrutin le 20 décembre et pour dénoncer la récente opération d’enregistrement des électeurs.

Les Togolais commencent à ne plus rien y comprendre.