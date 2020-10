Sécurité, stabilité et développement économique

L'avant-projet de loi de programmation militaire a été examiné mercredi en conseil des ministres.

Une réforme qualifiée d’importantes par les officiels.

En effet, elle a pour objectif d'adapter la défense nationale aux risques sécuritaires sous-régionaux.

Pour les autorités, la sécurité, la stabilité et le développement économique sont intimement liés.

L’avant-projet fixe les orientations relatives à l'effort de défense pour la période 2021-2025, détaille la programmation des moyens militaires, définit les priorités opérationnelles et les choix capacitaires essentiels, et précise l'effort financier à consentir sur les cinq prochaines années et au-delà.