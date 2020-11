Source de co-prospérité

Réuni mercredi, le conseil des ministres a examiné l’avant-projet de loi autorisant la ratification de la convention portant statut du fleuve Mono et création de l’Autorité du Bassin du Mono (ABM), signé le 30 décembre 2014 à Cotonou.

Le texte vise à assurer un développement intégré et durable du bassin du Mono en étroite collaboration entre le Bénin et le Togo.

La création de l’ABM permettra de créer un cadre juridique et institutionnel de gestion transfrontalière de ses ressources en eau.

Long d'approximativement 467 km et drainant un bassin versant d'environ 25 000 km2, le fleuve Mono prend sa source au Togo, entre la ville de Sokodé et la frontière avec le Bénin, et se dirige vers le sud.

Proche de son embouchure il forme la frontière entre le Togo et le Bénin. Finalement il se jette dans la baie du Bénin à travers un système extensif de lagons saumâtres et de lacs (dont le lac Togo).