Soutien inconditionnel

Un grand meeting d’UNIR France, en présence des représentants des autres sections européennes, s’est déroulé samedi à Paris.

Les militants ont appelé à un vote massif de la Diaspora en faveur de Faure Gnassingbé

'Il est un homme d’Etat expérimenté, un homme sage et calme, patient et pacifique, qui a une vision salvateur pour notre pays. Parmi les sept candidats en lice, seul le président Faure possède ces qualités qui sont des atouts indéniables et qui le placent très loin devant ces concurrents’, peut-on lire dans le communiqué final.

UNIR France salue la bonne gouvernance, la préservation de la paix et de la stabilité, le renforcement de la démocratie, l’adoption des réformes institutionnelles et constitutionnelles et l’accélération du développement.

Pour la première fois, la Diaspora pourra voter à l’occasion de la présidentielle. Le nombre total d’inscrits est relativement faible.