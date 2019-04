Stratégie du désordre

‘Les manifestations de ce 13 avril se sont déroulées au mépris total des recommandations faites non seulement dans les villes autorisées, mais aussi dans des localités qui n’étaient pas concernées’, a regretté le ministre de la Sécurité, Damehame Yark.

Des barricades ont été érigées et des actes de violences observées à Lomé et à Sokodé. Des groupes de militants de PNP (opposition) n'ont eu de cesse de provoquer policiers et gendarmes.

Une victime est à déplorer à Bafilo, ville où tout rassemblement avait été interdit.

Une autopsie sera effectuée pour déterminer les causes du décès survenu lors d’une dispersion de manifestants par les forces de l’ordre. Le gouvernement a adressé ses condoléances à la famille.

Enfin le ministre a déploré l’annulation de la 4e étape du Tour cycliste du Togo. Les coureurs ont été pris pour cible par des militants du PNP.