Lors de son séjour à Londres, le président Faure Gnassingbé a commenté l’actualité au micro de BBC Afrique.

Il a d’abord expliqué comment il voulait mobiliser l’investissement privé pour la réussite du Plan national de développent (PND). Son étape londonienne avait justement pour objectif de sensibiliser les investisseurs.

Il s’est également justifié en expliquant qu’il était impossible de tout changer dans un pays en 10 ans et que croissance économique et prospérité prenaient du temps.

S’agissant de sa possible candidature en 2020, M. Gnassingbé s’est voulu très clair : ‘ Tout est fait pour organiser des élections libres et transparentes. Si mon parti décide de me choisir comme candidat j’irai dans le strict respect de la constitution’.