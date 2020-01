Tous à vos postes!

Chaque candidat pourra exposer son programme et tentera de convaincre les électeurs

Les 7 candidats à la présidentielle auront droit à un traitement identique sur les médias d’Etat, peu importe leur poids politique.

La Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAAC) a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage.

Les prétendants au fauteuil présidentiel bénéficieront d’une heure d’antenne sur la TVT ainsi qu’à la radio et dans le quotidien Togo Presse.

Ces dispositions sont conformes au code électoral. Si la campagne officielle s’ouvre le 6 février, les candidats n’ont pas attendu pour communiquer via internet et les réseaux sociaux dont l’influence aujourd’hui est sans doute plus importante qu’un passage à la télévision publique.

TVT

1er passage (6 février)

Georges William Assiongbon (Santé du peuple)

Agbéyomé Kodjo (MPDD)

Komi Wolou (PSR)

Jean-Pierre Fabre (ANC)

Tchaboure Gogue (ADDI)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Faure Gnassingbé (UNIR)

2e passage (12 février)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Komi Wolou (PSR)

Agbéyomé Kodjo (MPDD)

Tchaboure Gogue (ADDI)

Jean-Pierre Fabre (ANC)

Faure Gnassingbé (UNIR)

Georges William Assiongbon (Santé du peuple)

3e passage (19 février)

Faure Gnassingbé (UNIR)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Agbéyomé Kodjo (MPDD)

Georges William Assiongbon (Santé du peuple)

Komi Wolou (PSR)

Tchaboure Gogue (ADDI)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Jean-Pierre Fabre (ANC)

Radio Lomé

1er passage (7 février)

Komi Wolou (PSR)

Tchaboure Gogue (ADDI)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Agbeyomé Kodjo (MPDD)

Georges William Assiongbon (Santé du peuple)

Faure Gnassingbé (UNIR)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Jean-Pierre Fabre (ANC)

2e passage (13 février)

Tchaboure Gogue (ADDI)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Agbeyomé Kodjo (MPDD)

Jean-Pierre Fabre (ANC)

Faure Gnassingbé (UNIR)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Georges William (Santé du peuple)

Komi Wolou (PSR)

3e passage (18 février)

Komi Wolou (PSR)

Tchaboure Gogue (ADDI)

Jean-Pierre Fabre (ANC)

Agbeyomé Kodjo (MPDD)

Georges William (Santé du peuple)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Faure Gnassingbé (UNIR)

Radio Kara

1er Passage (8 février)

Jean-Pierre Fabre (ANC)

Georges William (Santé du peuple)

Komi Wolou (PSR)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Tchaboure Gogue (ADDI)

Agbeyomé Kodjo (MPDD)

Faure Gnassingbé (UNIR)

2e passage (14 février)

Agbeyomé Kodjo (MPDD)

Komi Wolou (PSR)

Faure Gnassingbé (UNIR)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Tchaboure Gogue (ADDI)

Jean-Pierre Fabre (ANC)

Georges William (Santé du peuple)

3e passage (19 février)

Jean-Pierre Fabre (ANC)

Tchaboure Gogue (ADDI)

Komi Wolou (PSR)

Mohamed Tchassona Traoré (MCD)

Agbeyomé Kodjo (MPDD)

Georges William (Santé du peuple)

Faure Gnassingbé (UNIR)