UA et Cédéao n'ont rien à redire

La mission d’observation de la Cédéao a livré lundi ses conclusions.

Rien à redire, selon les observateurs de l’organisation ouest-africaine.

‘Les opérations se sont déroulées dans la paix et conformément au code électoral et lois en vigueur. Aucun incident majeur n'est à signaler’, a indiqué Ernest Bai Koroma, le chef de la mission.

La Cédéao a indirectement invité Agbéyomé Kodjo a respecter les résultats annoncés par la Commission électorale.

‘La mission lance un appel à tous les candidats à respecter les résultats des urnes proclamés par les institutions compétentes et en cas de besoin à faire les recours devant les juridictions pour tout contentieux’.

La MOUA (mission d’observation de l’Union africaine) est en phase avec la Cédéao.

Le scrutin s’est globalement bien déroulé, dans la transparence et la sincérité

Les observateurs de l'UA lundi lors de leur rapport

‘Notre mission consiste en une évaluation indépendante, impartiale et objective du scrutin. Et donc, dans l’ensemble, nous avons constaté que les électeurs ont voté dans la sérénité sans incidents majeurs. Nous félicitons le peuple, le gouvernement, les partis politiques et l’ensemble des acteurs’, a indiqué Hery Rajaonarimanpianina, chef de mission, et ancien président de Madagascar.

Il a demandé à l’ensemble des candidats de respecter les résultats officiels publiés par la Commission électorale.