Un processus complexe pour garantir le maximum de transparence

Six jours pour publier les résultats

La Commission électorale (Céni) poursuivait vendredi la centralisation des résultats et les ultimes vérifications.

Tous les résultats sont d'abord adressés aux Commissions électorales locales, puis au siège de l’institution.

Les équipes de la Céni sont assistées par des experts de la Cédéao.

L’institution a 6 jours pour publier les résultats provisoires.

Aucune information nouvelle n’était disponible à la mi-journée sur le site de l’institution.

Aucun chiffre de participation non plus. La coalition de l’opposition affirme qu’elle n’a pas dépassé 5% ; du côté du pouvoir, on se félicite de la forte mobilisation à Lomé comme en région.