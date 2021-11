2.000 interventions prévues

La cataracte représente la première cause de cécité en Afrique.

Sur les 7 millions d'aveugles que compte ce continent, la cataracte serait a l'origine de plus de 3 millions de cas.

Le Togo n’est évidemment pas épargné.

Près de 20.000 interventions seraient nécessaires chaque année. Environ 4.500 sont assurées. Largement insuffisant.

L’ONG Mercy Ships, en partenariat avec une association locale, s’est engagée à assurer 2.000 opérations de la cataracte jusqu’en juin 2022.

Mercy Ships, fondée en 1978 par Don et Deyon Stephens, fournit des soins gratuits aux populations les plus défavorisées à travers le monde. L’ONG est active dans plus de 70 pays et dispose de plusieurs navires transformés en hôpitaux.

Ses interventions au Togo sont fréquentes.