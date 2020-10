Eviter la saturation du système hospitalier

Les premiers cas de Covid sont apparus au mois de mars. Immédiatement, une coordination de gestion de la riposte au virus a été créée.

Les opérations sont pilotées par le colonel Mohaman Djibril.

Grâce à son action vigoureuse et celle du gouvernement et des soignants, la pandémie est contenue avec 2120 cas confirmés et 51 décès (1561 guérisons).

Mais rien n’est encore gagné. Il faut à tout prix éviter une surcharge des structures de réanimation qui sont faibles dans le pays.

Republicoftogo.com : Vous gérez depuis 7 mois la coordination de la riposte au Covid. Où en est-on aujourd’hui ?

Colonel Mihaman Djibril : Trop tôt pour faire un bilan ou une synthèse. Ce que je peux vous dire c’est que nous avons une organisation de la riposte qui est là et qui a montré son efficacité. A cet égard, je dois saluer le leadership et la vision du chef de l'État.

Nous avons lancé des campagnes de prévention et d’information auprès du public, nous avons développé les centres de soins, nous avons mis au moins point des systèmes de dépistage grâce aux tests PCR.

Le personnel de santé est bien formé et bien protégé pour traiter les malades.

Republicoftogo.com : La pandémie est loin d’être terminée. Comment voyez-vous la suite ?

Colonel Mohaman Djibril : Faute d’un vaccin ou d’un traitement, nous devons continuer la sensibilisation pour s'adapter à l'évolution de la maladie qui prend des formes différentes.

Sur le plan curatif, le défi est de pouvoir maitriser le flux des malades, des cas positifs et des cas symptomatiques pour que le nombre de personnes hospitalisées ne dépasse pas nos capacités.

Republicoftogo.com : Etes-vous inquiet face à persistance de cette épidémie ?

Colonel Mohaman Djibril : Je suis avant tout déterminé. Mon souci est de pouvoir la gérer et de ne pas être dépassé.