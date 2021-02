Les tests PCR permettent d'isoler et de tracer

L’Institut national d’hygiène (INH) est au bord de la rupture. Il est chargé de réaliser les tests PCR. Et les demandes sont de plus en plus nombreuses.

Depuis mars 2020, 221.000 tests ont été effectués.

L’INH s’inquiète du relâchement constaté et de l’augmentation des cas positifs qui pourraient compliquer la politique de test.

Depuis un an, le Togo a enregistrés 5.953 cas positifs. Le virus a causé la mort de 81 personnes.