L'Institut Pasteur honore un chercheur togolais

Stewart Cole, Didier K. Ekouevi et Françoise Barré-Sinoussi

A l’occasion du 4e symposium scientifique du Réseau international des instituts Pasteur qui s’est déroulé le 15 novembre à Paris, le Pr Stewart Cole, directeur général de l’Institut Pasteur, et le Pr Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel 2008 de médecine et présidente honoraire du Réseau international des instituts Pasteur, ont remis le prix Dedonder-Clayton 2018 au Dr Didier K. Ekouevi.

Chef du département de santé publique à l’Université de Lomé, M. Ekouevi étudie l’épidémiologie de l’infection au Papillomavirus humain et aux infections sexuellement transmissibles associées à ce virus chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et les professionnelles du sexe au Togo.

Didier Ekouevi a mené de nombreuses études sur le VIH en Afrique et notamment sur la prévention de la transmission de la mère à l’enfant. Il est aussi le coordinateur scientifique du premier essai thérapeutique sur l’infection à VIH-2.

Le Prix Dedonder Clayton est décerné chaque année par un jury de représentants de l'Institut Pasteur, du Réseau International des Instituts Pasteur et de l'ANRS.

Il récompense la qualité des travaux scientifiques de chercheurs en Afrique et en Asie dans le domaine de la recherche sur le VIH/SIDA et des pathologies associées. Il est attribué aux chercheurs dont la contribution scientifique s'avère déterminante avec des retombées importantes en termes de recherche translationnelle et de santé publique. Ce prix permet de soutenir les travaux scientifiques de l’équipe du lauréat.