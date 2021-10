Les recommandations de l'OMS

Un comité d'experts de l'OMS a recommandé de donner une dose supplémentaire de vaccin anti-Covid aux personnes 'modérément ou sévèrement immunodéprimées', pour tous les vaccins homologués par l'agence onusienne.

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont bien pris soin d'expliquer qu'il ne s'agissait pas de recommander une troisième dose pour la population générale, pour laquelle l'organisation continue de recommander un moratoire jusqu'à la fin de l'année, pour libérer des doses et les donner aux pays où le taux de vaccination reste beaucoup trop faible.

Ce n'est que le 11 novembre que les experts du Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur la vaccination de l'OMS se pencheront sur la question.

Les personnes immunodéprimées - dont le système de défense du corps humain n'est pas assez fort - avaient été écartées des essais cliniques qui ont permis de déterminer les protocoles de vaccination.

Le même comité a indiqué qu'une troisième dose, pour les 60 ans ou plus, était nécessaire pour les patients qui ont été immunisés avec les vaccins anti-Covid des sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm.

La troisième dose doit être 'de préférence avec le même produit, mais peut aussi être faite avec un autre', a précisé l'OMS.

Les experts ont expliqué que les pays devraient d'abord viser à maximiser le nombre de personnes ayant reçu les deux doses, afin d'administrer la troisième dose aux plus de 60 ans.

Les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac (ce dernier est injecté au Togo) sont utilisés respectivement dans 70 et 37 pays et territoires, dont plusieurs pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie.

Expliquant les raisons qui ont poussé les experts de l'OMS à prendre ces décisions concernant les deux vaccins chinois, le Dr Joachim Hombach, secrétaire exécutif de SAGE, a expliqué qu'il y avait des "preuves d'une protection plus limitée parmi la population âgée, en particulier chez les personnes très âgées".

Pour sa part, le président de SAGE, le Dr Alejandro Cravioto, a précisé que la plupart des informations ayant permis aux experts de prendre ces décisions concernant les deux vaccins chinois proviennent d'Amérique latine.

L'OMS a donné son homologation aux deux vaccins à ARN messager de Moderna et de Pfizer-Biontech, aux deux vaccins chinois de Sinopharm et Sinovac, au vaccin de Johnson & Johnson ainsi qu'à celui d'Astrazeneca.

Une décision est attendue prochainement pour le vaccin développé par le laboratoire indien Bharat Biotech.

L'organisation souhaite que 40% de la population de chaque pays soit vaccinée d'ici la fin de l'année et 70% d'ici le milieu de 2022.

Mais si certains pays défavorisés manquent cruellement de vaccins, d'autres en ont en suffisance mais font face au scepticisme d'une partie de la population.

Pour Kate O'Brien, cette frilosité à se faire vacciner contre le Covid, qui contraste avec le fait qu'il y a plusieurs décennies les gens n'hésitaient pas à se faire vacciner contre d'autres maladies comme la poliomyélite, tient surtout au fait que "nous vivons dans un monde très différent aujourd'hui", dans lequel "l'un des grands problèmes est la diffusion de fausses informations".