Phase critique

381.043 primo-vaccinés sont comptabilités au Togo et 190.371 ont achevé leur parcours vaccinal sur une population d'environ 8 millions d'habitants.

On est encore loin d’une hypothétique immunité collective.

Les vaccins sont disponibles (AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, Johnson and Johnson). Certaines tranches de la population hésitent encore à recevoir l’injection pour de bonnes ou de mauvaises raisons.

Les autorités invitent les togolais à se faire vacciner au plus vite tout en respectant les mesures barrières et la distanciation; seuls moyens de se protéger et de limiter la propagation du virus.