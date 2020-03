Que est le niveau du risque-pays pendant la pandémie de covid-19 ?

'Deep Knowledge Group' tente d’élaborer un premier classement. L’Italie tient le triste record, devant l’Indonésie, l’Espagne, l’Irak, la France, les Etats-Unis ou encore le Royaume Uni. Autant de pays où le taux d’infection est très important.

Certains pays d’Afrique de l’Ouest présentent un risque fort, selon l’étude qui cite le Burkina Faso, le Mali, le Togo (18e place juste devant la Belgique) et le Ghana.

Les Etats qui offrent la riposte la plus efficace contre le virus sont Israël, Singapore et Hong Kong, notamment.

Le classement a été réalisé à partir des données fournies par l'OMS, l'université John Hopkins (USA) et King's College (Royaume Uni). Mais la méthodologie et les données limitées fournies ne permettent pas d'en faire un outil rigoureux et fiable.