Un redoutable mutant

Le variant Delta est actif au Togo. Ce mutant est beaucoup plus contagieux et peut, dans certains cas, être plus dangereux.

Y compris pour les jeunes adultes.

‘De nombreux jeunes sont traités pour des cas graves et ils ne sont pas vaccinés’, a indiqué lundi le Dr Prisca Talboussouma, membre de la Coordination nationale de la riposte contre la covid19 (CNGR).

Si les personnes adultes et âgées se sont mobilisés pour se faire vacciner, les jeunes pensaient être intouchables et ils ont négligé l’appel des autorités sanitaires.

L’insouciance est terminée.

‘Ce sont les jeunes qui développent les cas les plus graves’, a précisé Mme Talboussouma.