Avancées dans le conflit à TogoCom

Les employés de TogoCom poursuivent leur bras de fer avec la direction. Ce mardi, sit-in devant les bureaux et agences de l’opérateur.

Pas d’accueil à la clientèle.

Pour Georges Sanvee, secrétaire général du Syndicat libre des postes et télécommunications, les dirigeants de TogoCom sont dans le ‘dilatoire’

‘Il faut qu'ils respectent au moins le gouvernement sinon c'est à tout le pays qu’ils manquent de respect’, a-t-il déclaré.

Mais en même temps, le complément du paiement des étrennes - une exigence des syndicats pour poursuivre les discussions sur les autres questions - est en cours.

'Le préalable qu'on avait demandé pour aller aux discussions, c'est maintenant qu'ils ont versé le complément de 200.000 Fcfa. Le travail va reprendre incessamment', a précisé M. Sanvee.

‘L'argent a été débloqué et les employés sont entrain de recevoir leur virement. On va commencer le travail d'ici peu et tout va rentrer dans l’ordre’, a confirmé pour sa part Bataka Bodjona, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du numérique du Togo.

Le conflit social semble donc en voie de résolution.