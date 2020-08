Bien appréhender les statistiques

Le taux de chômage est de 3% au Togo. Un chiffre qui semble largement sous-évalué compte-tenu des jeunes dans l’impossibilité de trouver un emploi fixe et décent.

Mais il n’y a pas de traficotage des pouvoirs publics.

Ces statistiques émanent de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (Inseed) dont la probité ne peut être remise en cause.

Le Bureau international du travail (BIT) définit le chômeur comme celui qui n'a aucune source de revenus et qui est sans activité depuis 7 ans, précise Tchilabalo Télou, chef de division des opérations de terrain de l'INSEED.

'La réalité est qu'en Afrique, presque tout le monde travaille. Il s’agit certes de petits boulots non formels, mais de jobs comptabilisés. Et le Togo ne fait pas exception en la matière’, explique-t-il.

Raison pour laquelle le taux officiel de chômage est faible.