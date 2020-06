Couvre-feu local en cas de flambée des infections

Les montants son connus. Le gouvernement a détaillé les aides fournies dans le cadre des transferts monétaires mis en place dès le début de la crise sanitaire.

Selon le communiqué diffusé, ce sont plus de 11 milliards qui ont été octroyés à 567.002 personnes dans le Grand Lomé (préfectures d’Agoè-Nyivé et du Golfe) et dans la préfecture de Tchaoudjo.

Ce programme d’aide, baptisé Novissi, s’est arrêté avec la levée des restrictions de circulation et du couvre-feu.

Toutefois, le couvre-feu pourrait être réintroduit de façon locale à l’échelle cantonale.

‘Il sera systématiquement mis en place dans les cantons où de forts taux de contaminations seront constatés’.

Et dans ce cas, Novissi sera réactivé pour les populations concernées.

Le Togo compte à ce jour 547 cas confirmés de covid-19 et 13 décès.